Иринья Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1796
Сын: Фёдор Николаев
Отец ребёнка: Николай Тарасов
Рождение ребёнка
1803
Сын: Спиридон Николаев
Отец ребёнка: Николай Тарасов
Рождение ребёнка
15.09.1805
Сын: Никита Николаев
Отец ребёнка: Николай Тарасов
Смерть
Неизвестно