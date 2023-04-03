Иринья Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иринья Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1796

Сын: Фёдор Николаев

Отец ребёнка: Николай Тарасов

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1803

Сын: Спиридон Николаев

Отец ребёнка: Николай Тарасов

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
15.09.1805

Сын: Никита Николаев

Отец ребёнка: Николай Тарасов

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно
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