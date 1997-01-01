Манойло (Мартынова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.04.1924
Дата смерти01.01.1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Манойло Николай
Рождение ребёнка
24.10.1947
Дочь: (Манойло) Тамара
Отец ребёнка: Манойло Николай
Рождение ребёнка
07.03.1958
Сын: Манойло Александр
Отец ребёнка: Манойло Николай
Смерть
01.01.1997
Похороны
Неизвестно