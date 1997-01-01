Манойло (Мартынова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манойло (Мартынова) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.1924

Дата смерти

01.01.1997

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1918 г.р.

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Манойло Николай

Рождение ребёнка
24.10.1947

Дочь: (Манойло) Тамара

Отец ребёнка: Манойло Николай

Рождение ребёнка
07.03.1958

Сын: Манойло Александр

Отец ребёнка: Манойло Николай

Смерть
01.01.1997
Похороны
Неизвестно

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