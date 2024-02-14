Манойло Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМанойло Николай

Манойло Николай

Место рождения

с Подольск Башкортостан

Дата рождения

03.12.1918

Дата смерти

30.04.1981

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1918

Отец: Манойло Петр Алексеевич

Мать: Манойло (Корсун) Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Манойло (Мартынова) Мария

Военная награда
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie38422028/
Рождение ребёнка
24.10.1947

Дочь: (Манойло) Тамара

Мать ребёнка: Манойло (Мартынова) Мария

Рождение ребёнка
07.03.1958

Сын: Манойло Александр

Мать ребёнка: Манойло (Мартынова) Мария

Смерть
30.04.1981
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.