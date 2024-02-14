Манойло Николай
Место рожденияс Подольск Башкортостан
Дата рождения03.12.1918
Дата смерти30.04.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1918
Отец: Манойло Петр Алексеевич
Мать: Манойло (Корсун) Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie38422028/
Рождение ребёнка
24.10.1947
Дочь: (Манойло) Тамара
Мать ребёнка: Манойло (Мартынова) Мария
Рождение ребёнка
07.03.1958
Сын: Манойло Александр
Мать ребёнка: Манойло (Мартынова) Мария
Смерть
30.04.1981
Похороны
Неизвестно