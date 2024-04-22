Макар Гурьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакар Гурьев

Макар Гурьев

Место рождения

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

13.03.1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1770 г.р.

Мать

1785 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1824

Отец: Мой Примак Гурий Никифоров

Мать: Моя Дарья Филатова

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1824 Макар 5 месяцев МК-1824 У кого кто родился. 13/16.03.1824 Казенной Присецкой волости деревни Кладова у крестьянина Гурья Никифорова жена Дарья Филатова родила сына Макара, которой молитвован с... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Борки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close