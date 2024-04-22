Макар Гурьев
Место рождения
Дата рождения13.03.1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1824
Отец: Мой Примак Гурий Никифоров
Мать: Моя Дарья Филатова
ИВ-1824 Макар 5 месяцев МК-1824 У кого кто родился. 13/16.03.1824 Казенной Присецкой волости деревни Кладова у крестьянина Гурья Никифорова жена Дарья Филатова родила сына Макара, которой молитвован с... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Борки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно