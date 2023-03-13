Гордеева Акулина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1716
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Отец: Никифоръ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Севастьянова Анна
Отец ребёнка: Гордеевъ Григорий
Рождение ребёнка
1749
Сын: Гордеевъ Михаила
Отец ребёнка: Гордеевъ Григорий
Рождение ребёнка
1760
Сын: Гордеевъ Вавила
Отец ребёнка: Гордеевъ Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гордеевъ Григорий
Смерть
После 1795