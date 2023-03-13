Гордеева Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гордеева Акулина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1716

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: Никифоръ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Севастьянова Анна

Отец ребёнка: Гордеевъ Григорий

Рождение ребёнка
1749

Сын: Гордеевъ Михаила

Отец ребёнка: Гордеевъ Григорий

Рождение ребёнка
1760

Сын: Гордеевъ Вавила

Отец ребёнка: Гордеевъ Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гордеевъ Григорий

Смерть
После 1795
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