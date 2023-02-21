Чекасина Марфа Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекасина Марфа Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

1964

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.06.1928

Дочь: Шагина Маргарита Ивановна

Отец ребёнка: Чекасин Иван Семенович

Нижние Серги, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Запись акта о рождении № 240 от 06.06.1928г., составлена Нижнесергинским сельским Советом Свердловского округа Уральской области.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чекасин Иван Семенович

Нижние Серги, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
1964
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