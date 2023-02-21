Чекасина Марфа Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.06.1928
Дочь: Шагина Маргарита Ивановна
Отец ребёнка: Чекасин Иван Семенович
Запись акта о рождении № 240 от 06.06.1928г., составлена Нижнесергинским сельским Советом Свердловского округа Уральской области.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1964