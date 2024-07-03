Шорохова (Вольхина) Марина Козьминовна
Место рождения
Дата рождения1744
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1770
Сын: Шорохов (Шерохов) Демид Феоктистович
Отец ребёнка: Шорохов (Шерохов) Феоктист Никонович
Рождение ребёнка
1777
Сын: Шорохов (Шерохов) Федор Феоктистович
Отец ребёнка: Шорохов (Шерохов) Феоктист Никонович