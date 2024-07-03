Шорохова (Вольхина) Марина Козьминовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шорохова (Вольхина) Марина Козьминовна

Место рождения

Теплогорье, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1744

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Теплогорье, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шорохов (Шерохов) Феоктист Никонович

Рождение ребёнка
1770

Сын: Шорохов (Шерохов) Демид Феоктистович

Отец ребёнка: Шорохов (Шерохов) Феоктист Никонович

Конаново, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Шорохов (Шерохов) Федор Феоктистович

Отец ребёнка: Шорохов (Шерохов) Феоктист Никонович

Конаново, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

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