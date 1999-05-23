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Никольский Валерий

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Место рождения

с. Ключи, Алтайский край

Дата рождения

26.07.1940

Дата смерти

23.05.1999

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1940

Отец: Никольский Александр

Мать: Никольская (Афиногенова) Антонина Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
19.02.1964

Жена: скрыто настройками приватности

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.12.1965

Сын: Никольский Анатолий Валерьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.07.1972

Сын: Никольский Дмитрий

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
23.05.1999
Сарлей, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Похороны
Неизвестно
Сарлей, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область

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