Никольский Валерий
Место рожденияс. Ключи, Алтайский край
Дата рождения26.07.1940
Дата смерти23.05.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1940
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
19.02.1964
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.12.1965
Сын: Никольский Анатолий Валерьевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.07.1972
Сын: Никольский Дмитрий
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
23.05.1999
Похороны
Неизвестно