Васильева Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Фекла Лукъяновна
Отец ребёнка: Васильев Лукъян Григорьевич
Рождение ребёнка
1837
Сын: Васильев-Собакин Трофим Лукъянович
Отец ребёнка: Васильев Лукъян Григорьевич
Смерть
Неизвестно