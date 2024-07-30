Васильева Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1810 г.р.

Дети

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Лукъян Григорьевич

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Фекла Лукъяновна

Отец ребёнка: Васильев Лукъян Григорьевич

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Васильев-Собакин Трофим Лукъянович

Отец ребёнка: Васильев Лукъян Григорьевич

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Смерть
Неизвестно

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