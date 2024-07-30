Васильев Лукъян Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смерти1845
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васильева Анастасия
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Фекла Лукъяновна
Мать ребёнка: Васильева Анастасия
Рождение ребёнка
1837
Сын: Васильев-Собакин Трофим Лукъянович
Мать ребёнка: Васильева Анастасия
Смерть
1845