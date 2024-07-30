Васильев Лукъян Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасильев Лукъян Григорьевич

Васильев Лукъян Григорьевич

Место рождения

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область

Дата рождения

1810

Дата смерти

1845

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Васильев Григорий Васильевич

Мать: Васильева Варвара Прокопьевна

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Анастасия

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Фекла Лукъяновна

Мать ребёнка: Васильева Анастасия

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Васильев-Собакин Трофим Лукъянович

Мать ребёнка: Васильева Анастасия

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Смерть
1845

Мы используем куки для улучшения работы сайта.