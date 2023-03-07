Сидоренкова (Горюкова) Анна Миронова
Место рождения
Дата рождения05.12.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1887
Бракосочетание
15.01.1906
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1907
Дочь: Анна Семёнова
Отец ребёнка: Сидоренков Семён Васильев
д.Селецкий Ручей Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.01.1908
Отец ребёнка: Сидоренков Семён Васильев
д.Мордасы (Селецкий Ручей) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1910
Сын: Сидоренков Афанасий Семёнов
Отец ребёнка: Сидоренков Семён Васильев
Рождение ребёнка
19.02.1912
Сын: Сидоренков Тимофей Семёнов
Отец ребёнка: Сидоренков Семён Васильев
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.04.1914
Сын: Сидоренков Василий Семёнов
Отец ребёнка: Сидоренков Семён Васильев
д.Мордасы (Селецкий Ручей) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно