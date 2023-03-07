Сидоренкова (Горюкова) Анна Миронова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидоренкова (Горюкова) Анна Миронова

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Место рождения

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

05.12.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1887

Отец: Горюков Мирон (Лаврентиев)

Мать: Горюкова Анастасия Максимова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
15.01.1906

Муж: Сидоренков Семён Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1907

Дочь: Анна Семёнова

Отец ребёнка: Сидоренков Семён Васильев

д.Селецкий Ручей Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.01.1908

Сын: Сидоренков Иван Семёнов

Отец ребёнка: Сидоренков Семён Васильев

д.Мордасы (Селецкий Ручей) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1910

Сын: Сидоренков Афанасий Семёнов

Отец ребёнка: Сидоренков Семён Васильев

Рождение ребёнка
19.02.1912

Сын: Сидоренков Тимофей Семёнов

Отец ребёнка: Сидоренков Семён Васильев

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.04.1914

Сын: Сидоренков Василий Семёнов

Отец ребёнка: Сидоренков Семён Васильев

д.Мордасы (Селецкий Ручей) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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