Володина (Серебрякова) Анисия Акимовна Между 1837 и 1844 — найти родственников по фамилии на Familio
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Володина (Серебрякова) Анисия Акимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1837 и 1844

Дата смерти

14.03.1874

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1837 и 1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.02.1860

Муж: Рудов Кирилл Парамонович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.09.1862

Дочь: Рудова (Рудова) Мария Кирилловна

Отец ребёнка: Рудов Кирилл Парамонович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.02.1864

Сын: Рудов Поликарп Кириллович

Отец ребёнка: Рудов Кирилл Парамонович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.07.1868

Сын: Рудов Никанор

Отец ребёнка: не указан

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
31.01.1869

Муж: Володин Федор Романович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.03.1874

Сын: Володин Никифор Федорович

Отец ребёнка: Володин Федор Романович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
14.03.1874
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

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