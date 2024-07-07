Володина (Серебрякова) Анисия Акимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1837 и 1844
Дата смерти14.03.1874
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1837 и 1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1860
Рождение ребёнка
28.09.1862
Дочь: Рудова (Рудова) Мария Кирилловна
Отец ребёнка: Рудов Кирилл Парамонович
Рождение ребёнка
05.02.1864
Сын: Рудов Поликарп Кириллович
Отец ребёнка: Рудов Кирилл Парамонович
Рождение ребёнка
28.07.1868
Сын: Рудов Никанор
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
31.01.1869
Рождение ребёнка
12.03.1874
Сын: Володин Никифор Федорович
Отец ребёнка: Володин Федор Романович
Смерть
14.03.1874