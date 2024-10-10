Подмежская ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Филимонова (Подмежская) Зинаида Титовна
Отец ребёнка: Подмежский Тит Ефимович
Рождение ребёнка
1899
Дочь: (Подмежская) Аграфена Титовна
Отец ребёнка: Подмежский Тит Ефимович
Смерть
Неизвестно