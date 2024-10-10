Подмежская ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подмежская ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

KF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подмежский Тит Ефимович

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Филимонова (Подмежская) Зинаида Титовна

Отец ребёнка: Подмежский Тит Ефимович

Рождение ребёнка
1899

Дочь: (Подмежская) Аграфена Титовна

Отец ребёнка: Подмежский Тит Ефимович

Смерть
Неизвестно

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