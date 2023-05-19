Скалозуб Филипп Стефанович
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смерти02.07.1888
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Бракосочетание
04.07.1876
Рождение ребёнка
14.03.1879
Дочь: Андросова Евдокия Филипповна
Мать ребёнка: Скалозуб Ксения Федоровна
Бракосочетание
20.08.1886
Жена: не указана
Бракосочетание
20.08.1886
Жена: Поддубная Мария Павловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.07.1888
Причина смерти: почки