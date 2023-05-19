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Скалозуб Филипп Стефанович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1851

Дата смерти

02.07.1888

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Скалозуб Стефан Григорьевич

Мать: Скалозуб Матрона Артемьевна

Бракосочетание
04.07.1876

Жена: Скалозуб Ксения Федоровна

Рождение ребёнка
14.03.1879

Дочь: Андросова Евдокия Филипповна

Мать ребёнка: Скалозуб Ксения Федоровна

Бракосочетание
20.08.1886

Жена: не указана

Бракосочетание
20.08.1886

Жена: Поддубная Мария Павловна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.07.1888
Причина смерти: почки
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