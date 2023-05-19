Македонский Сильвестр Федорович
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смерти15.12.1896
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Рождение ребёнка
1851
Сын: Македонский Иван Сильвестрович
Мать ребёнка: Македонская Домникия Васильевна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Македонский Евдоким Сильвестрович
Мать ребёнка: Македонская Домникия Васильевна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Иулитта Сильвестровна
Мать ребёнка: Македонская Домникия Васильевна
Рождение ребёнка
19.08.1858
Дочь: Наталья Сильвестровна
Мать ребёнка: Македонская Домникия Васильевна
Рождение ребёнка
20.10.1860
Дочь: Левченко Прасковья Сильвестровна
Мать ребёнка: Македонская Домникия Васильевна
Рождение ребёнка
07.02.1863
Дочь: Мария Сильвестровна
Мать ребёнка: Македонская Домникия Васильевна
Рождение ребёнка
01.04.1865
Сын: Македонский Ефим Сильвестрович
Мать ребёнка: Македонская Домникия Васильевна
Рождение ребёнка
29.03.1870
Дочь: Дарья Сильвестровна
Мать ребёнка: Македонская Домникия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.12.1896