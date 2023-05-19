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Македонский Сильвестр Федорович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1820

Дата смерти

15.12.1896

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Македонский Федор Александрович

Мать: Македонская Фекла Петровна

Рождение ребёнка
1851

Сын: Македонский Иван Сильвестрович

Мать ребёнка: Македонская Домникия Васильевна

Рождение ребёнка
1853

Сын: Македонский Евдоким Сильвестрович

Мать ребёнка: Македонская Домникия Васильевна

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Иулитта Сильвестровна

Мать ребёнка: Македонская Домникия Васильевна

Рождение ребёнка
19.08.1858

Дочь: Наталья Сильвестровна

Мать ребёнка: Македонская Домникия Васильевна

Рождение ребёнка
20.10.1860

Дочь: Левченко Прасковья Сильвестровна

Мать ребёнка: Македонская Домникия Васильевна

Рождение ребёнка
07.02.1863

Дочь: Мария Сильвестровна

Мать ребёнка: Македонская Домникия Васильевна

Рождение ребёнка
01.04.1865

Сын: Македонский Ефим Сильвестрович

Мать ребёнка: Македонская Домникия Васильевна

Рождение ребёнка
29.03.1870

Дочь: Дарья Сильвестровна

Мать ребёнка: Македонская Домникия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Македонская Домникия Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.12.1896
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