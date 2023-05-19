Македонский Ефим Сильвестрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Македонский Ефим Сильвестрович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

01.04.1865

Дата смерти

07.01.1922

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1865

Отец: Македонский Сильвестр Федорович

Мать: Македонская Домникия Васильевна

Бракосочетание
22.01.1895

Жена: Македонская Мария Федоровна

Рождение ребёнка
04.06.1895

Дочь: Кочкарева Мария Ефимовна

Мать ребёнка: Македонская Мария Федоровна

Рождение ребёнка
24.04.1897

Дочь: Александра Ефимовна

Мать ребёнка: Македонская Мария Федоровна

Рождение ребёнка
11.04.1899

Дочь: Сломинская Анастасия Ефимовна

Мать ребёнка: Македонская Мария Федоровна

Рождение ребёнка
16.06.1901

Дочь: Кобзарева Анна Ефимовна

Мать ребёнка: Македонская Мария Федоровна

Рождение ребёнка
21.08.1903

Дочь: Ольга Ефимовна

Мать ребёнка: Македонская Мария Федоровна

Рождение ребёнка
20.04.1906

Сын: Македонский Иван Ефимович

Мать ребёнка: Македонская Мария Федоровна

Рождение ребёнка
12.10.1907

Сын: Македонский Иван Ефимович

Мать ребёнка: Македонская Мария Федоровна

Рождение ребёнка
18.01.1909

Сын: Македонский Николай Ефимович

Мать ребёнка: Македонская Мария Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.01.1922
Причина смерти: сердце