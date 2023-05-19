Македонский Ефим Сильвестрович
Место рождения
Дата рождения01.04.1865
Дата смерти07.01.1922
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1865
Бракосочетание
22.01.1895
Рождение ребёнка
04.06.1895
Дочь: Кочкарева Мария Ефимовна
Мать ребёнка: Македонская Мария Федоровна
Рождение ребёнка
24.04.1897
Дочь: Александра Ефимовна
Мать ребёнка: Македонская Мария Федоровна
Рождение ребёнка
11.04.1899
Дочь: Сломинская Анастасия Ефимовна
Мать ребёнка: Македонская Мария Федоровна
Рождение ребёнка
16.06.1901
Дочь: Кобзарева Анна Ефимовна
Мать ребёнка: Македонская Мария Федоровна
Рождение ребёнка
21.08.1903
Дочь: Ольга Ефимовна
Мать ребёнка: Македонская Мария Федоровна
Рождение ребёнка
20.04.1906
Сын: Македонский Иван Ефимович
Мать ребёнка: Македонская Мария Федоровна
Рождение ребёнка
12.10.1907
Сын: Македонский Иван Ефимович
Мать ребёнка: Македонская Мария Федоровна
Рождение ребёнка
18.01.1909
Сын: Македонский Николай Ефимович
Мать ребёнка: Македонская Мария Федоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.01.1922
Причина смерти: сердце