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Комаров Ефим Петров

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Место рождения

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1801 ст.

Дата смерти

1857 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801 ст.

Отец: Комаров Пётр Козьмин

Мать: Анисья

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1822 ст.

Дочь: Комаров Антон Ефимов

Мать ребёнка: Арина

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1824 ст.

Дочь: Прасковья Ефимова

Мать ребёнка: Арина

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1826 ст.

Дочь: Татьяна Ефимова

Мать ребёнка: Арина

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1832 ст.

Сын: Комаров Никита Ефимов

Мать ребёнка: Арина

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комаров Сергей Ефимов

Мать ребёнка: не указана

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Необходимо проверить кто отец и мать
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аграфена Тимофеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арина

Смерть
1857 ст.
Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
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