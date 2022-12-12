Комаров Ефим Петров
Место рождения
Дата рождения1801 ст.
Дата смерти1857 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801 ст.
Отец: Комаров Пётр Козьмин
Мать: Анисья
Рождение ребёнка
1822 ст.
Дочь: Комаров Антон Ефимов
Мать ребёнка: Арина
Рождение ребёнка
1824 ст.
Дочь: Прасковья Ефимова
Мать ребёнка: Арина
Рождение ребёнка
1826 ст.
Дочь: Татьяна Ефимова
Мать ребёнка: Арина
Рождение ребёнка
1832 ст.
Мать ребёнка: Арина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Необходимо проверить кто отец и мать
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аграфена Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Арина
Смерть
1857 ст.