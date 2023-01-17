Арина
Место рождения
Дата рождения1802 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822 ст.
Дочь: Комаров Антон Ефимов
Отец ребёнка: Комаров Ефим Петров
Рождение ребёнка
1824 ст.
Дочь: Прасковья Ефимова
Отец ребёнка: Комаров Ефим Петров
Рождение ребёнка
1826 ст.
Дочь: Татьяна Ефимова
Отец ребёнка: Комаров Ефим Петров
Рождение ребёнка
1832 ст.
Отец ребёнка: Комаров Ефим Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Комаров Ефим Петров
Смерть
Неизвестно