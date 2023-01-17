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Арина

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Место рождения

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1802 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1822 ст.

Дочь: Комаров Антон Ефимов

Отец ребёнка: Комаров Ефим Петров

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1824 ст.

Дочь: Прасковья Ефимова

Отец ребёнка: Комаров Ефим Петров

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1826 ст.

Дочь: Татьяна Ефимова

Отец ребёнка: Комаров Ефим Петров

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1832 ст.

Сын: Комаров Никита Ефимов

Отец ребёнка: Комаров Ефим Петров

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комаров Ефим Петров

Смерть
Неизвестно
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