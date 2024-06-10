Вербицкий Адам Андреев
Место рожденияНовогрудский уезд
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Новогрудский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Грушевская (Вербицкая) Мария Адамова
Мать ребёнка: Вербицкая Феодора Андреева
Рождение ребёнка
1863
Сын: Вербицкий Андрей Адамович
Мать ребёнка: Вербицкая Феодора Андреева
Новогрудский уезд
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Хиневич (Вербицкая) Анна Адамовна
Мать ребёнка: Вербицкая Феодора Андреева
Загорье, Кириничевской волости Новгородского
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Гурина (Вербицкая) Фекла Адамова
Мать ребёнка: Вербицкая Феодора Андреева
Радунь, Кореличский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
1884
Сын: Вербицкий Константин Адамов
Мать ребёнка: Вербицкая Феодора Андреева
Новогрудский уезд
Смерть
Неизвестно