Вербицкий Адам Андреев 1837 — найти родственников по фамилии на Familio
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Вербицкий Адам Андреев

Место рождения

Новогрудский уезд

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Новогрудский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Грушевская (Вербицкая) Мария Адамова

Мать ребёнка: Вербицкая Феодора Андреева

Рождение ребёнка
1863

Сын: Вербицкий Андрей Адамович

Мать ребёнка: Вербицкая Феодора Андреева

Новогрудский уезд
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Хиневич (Вербицкая) Анна Адамовна

Мать ребёнка: Вербицкая Феодора Андреева

Загорье, Кириничевской волости Новгородского
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Гурина (Вербицкая) Фекла Адамова

Мать ребёнка: Вербицкая Феодора Андреева

Радунь, Кореличский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Вербицкий Константин Адамов

Мать ребёнка: Вербицкая Феодора Андреева

Новогрудский уезд
Смерть
Неизвестно

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