Гурина (Вербицкая) Фекла Адамова 1874 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гурина (Вербицкая) Фекла Адамова

Место рождения

Радунь, Кореличский район, Гродненская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Вербицкий Адам Андреев

Мать: Вербицкая Феодора Андреева

Радунь, Кореличский район, Гродненская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гурин Андрей Иоаннов

Рождение ребёнка
29.04.1893

Сын: Гурин Иосиф Андреев

Отец ребёнка: Гурин Андрей Иоаннов

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Даниловская (Гурина) Ольга Андреевна

Отец ребёнка: Гурин Андрей Иоаннов

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
27.09.1905

Дочь: Гурина (Гурина) Пелагея Андреевна

Отец ребёнка: Гурин Андрей Иоаннов

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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