Гурина (Вербицкая) Фекла Адамова
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Вербицкий Адам Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гурин Андрей Иоаннов
Рождение ребёнка
29.04.1893
Сын: Гурин Иосиф Андреев
Отец ребёнка: Гурин Андрей Иоаннов
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Даниловская (Гурина) Ольга Андреевна
Отец ребёнка: Гурин Андрей Иоаннов
Рождение ребёнка
27.09.1905
Дочь: Гурина (Гурина) Пелагея Андреевна
Отец ребёнка: Гурин Андрей Иоаннов
Смерть
Неизвестно