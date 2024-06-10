Вербицкий Андрей Адамович
Место рожденияНовогрудский уезд
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Вербицкий Адам Андреев
Новогрудский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.03.1893
Сын: Вербицкий Алексей Андреев
Мать ребёнка: Вербицкая (Гурина) Любовь Васильевна
Рождение ребёнка
24.12.1894
Сын: Вербицкий Константин Андреев
Мать ребёнка: Вербицкая (Гурина) Любовь Васильевна
Новогрудский уезд
Рождение ребёнка
1897
Мать ребёнка: Вербицкая (Гурина) Любовь Васильевна
Смерть
Неизвестно