Вербицкий Андрей Адамович 1863 — найти родственников по фамилии на Familio
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Вербицкий Андрей Адамович

Место рождения

Новогрудский уезд

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Вербицкий Адам Андреев

Мать: Вербицкая Феодора Андреева

Новогрудский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вербицкая (Гурина) Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
14.03.1893

Сын: Вербицкий Алексей Андреев

Мать ребёнка: Вербицкая (Гурина) Любовь Васильевна

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
24.12.1894

Сын: Вербицкий Константин Андреев

Мать ребёнка: Вербицкая (Гурина) Любовь Васильевна

Новогрудский уезд
Рождение ребёнка
1897

Сын: Вербицкий Павел Андреев

Мать ребёнка: Вербицкая (Гурина) Любовь Васильевна

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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