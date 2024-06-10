Вербицкая (Гурина) Любовь Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вербицкая (Гурина) Любовь Васильевна

Место рождения

Новогрудский уезд

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Гурин Василий Игнатьев

Мать: Гурина Параскева Максимова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вербицкий Андрей Адамович

Рождение ребёнка
14.03.1893

Сын: Вербицкий Алексей Андреев

Отец ребёнка: Вербицкий Андрей Адамович

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
24.12.1894

Сын: Вербицкий Константин Андреев

Отец ребёнка: Вербицкий Андрей Адамович

Рождение ребёнка
1897

Сын: Вербицкий Павел Андреев

Отец ребёнка: Вербицкий Андрей Адамович

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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