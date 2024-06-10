Вербицкая (Гурина) Любовь Васильевна
Место рожденияНовогрудский уезд
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Гурин Василий Игнатьев
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.03.1893
Сын: Вербицкий Алексей Андреев
Отец ребёнка: Вербицкий Андрей Адамович
Рождение ребёнка
24.12.1894
Сын: Вербицкий Константин Андреев
Отец ребёнка: Вербицкий Андрей Адамович
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Вербицкий Андрей Адамович
Смерть
Неизвестно