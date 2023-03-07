Брюхова (Бронникова) Матрона Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брюхова (Бронникова) Матрона Осиповна

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Место рождения

Кашницы, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1715

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: Бронников Осип (Иосиф)

Мать: не указана

Кашницы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1751

Сын: Брюхов Никон Никифоров

Отец ребёнка: Брюхов Никифор Агеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шумилова Ульяна Никифоровна

Отец ребёнка: Брюхов Никифор Агеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брюхов Федос Никифоров

Отец ребёнка: Брюхов Никифор Агеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брюхов Самсон Никифоров

Отец ребёнка: Брюхов Никифор Агеев

Смерть
Неизвестно
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