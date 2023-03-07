Брюхова (Бронникова) Матрона Осиповна
Место рождения
Дата рождения1715
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: Бронников Осип (Иосиф)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1751
Отец ребёнка: Брюхов Никифор Агеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шумилова Ульяна Никифоровна
Отец ребёнка: Брюхов Никифор Агеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Брюхов Никифор Агеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Брюхов Никифор Агеев
Смерть
Неизвестно