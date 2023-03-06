Брюхов Никифор Агеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1753
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Брюхов Агей Федотов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шумилова (Брюхова) Ульяна Никифоровна
Мать ребёнка: Брюхова (Бронникова) Матрона Осиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Брюхова (Бронникова) Матрона Осиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Брюхова (Бронникова) Матрона Осиповна
Рождение ребёнка
1751
Мать ребёнка: Брюхова (Бронникова) Матрона Осиповна
Смерть
1753