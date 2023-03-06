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Брюхов Никифор Агеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1753

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Брюхов Агей Федотов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шумилова (Брюхова) Ульяна Никифоровна

Мать ребёнка: Брюхова (Бронникова) Матрона Осиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брюхов Федос Никифоров

Мать ребёнка: Брюхова (Бронникова) Матрона Осиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брюхов Самсон Никифоров

Мать ребёнка: Брюхова (Бронникова) Матрона Осиповна

Рождение ребёнка
1751

Сын: Брюхов Никон Никифоров

Мать ребёнка: Брюхова (Бронникова) Матрона Осиповна

Смерть
1753

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