Кощеева (Ивонина) Василиса Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кощеева (Ивонина) Василиса Трофимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1794 г.р.

Дети

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.11.1809 ст.

Муж: Кощеев Михаил Иванович

Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
06.11.1816 ст.

Сын: Кощеев Иоанн Михайлович

Отец ребёнка: Кощеев Михаил Иванович

Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
10.04.1820 ст.

Сын: Кощеев Семен Михайлович

Отец ребёнка: Кощеев Михаил Иванович

Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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