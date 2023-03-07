Кощеева (Ивонина) Василиса Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1809 ст.
Рождение ребёнка
06.11.1816 ст.
Отец ребёнка: Кощеев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
10.04.1820 ст.
Отец ребёнка: Кощеев Михаил Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно