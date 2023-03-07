Кощеев Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смерти1829
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Кощеев Иван Иванович
Бракосочетание
10.11.1809 ст.
Рождение ребёнка
06.11.1816 ст.
Мать ребёнка: Кощеева Василиса Трофимова
Рождение ребёнка
10.04.1820 ст.
Мать ребёнка: Кощеева Василиса Трофимова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1829