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Кощеев Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

1829

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Кощеев Иван Иванович

Мать: Кощеева Марина Игнатьевна

Бракосочетание
10.11.1809 ст.

Жена: Кощеева Василиса Трофимова

Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
06.11.1816 ст.

Сын: Кощеев Иоанн Михайлович

Мать ребёнка: Кощеева Василиса Трофимова

Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
10.04.1820 ст.

Сын: Кощеев Семен Михайлович

Мать ребёнка: Кощеева Василиса Трофимова

Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кощеева Мавра Лаврентиева

Место жительства
Неизвестно
Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1829
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