Кулемина (Тарасова) Евдокия Евфимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулемина (Тарасова) Евдокия Евфимовна

Место рождения

Змеинка, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

С 1838 по 1841

Дата смерти

30.05.1871

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1838 по 1841

Отец: Тарасов Ефим Иванович

Мать: не указана

Змеинка, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
22.05.1859

Муж: Кулемин Евфим Исаевич

Сарапки, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
мужу 21, жене 22
Рождение ребёнка
26.10.1861

Сын: Кулемин Косма Евфимович

Отец ребёнка: Кулемин Евфим Исаевич

Сарапки, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
20.09.1864

Сын: Кулемин Харитон Евфимьев

Отец ребёнка: Кулемин Евфим Исаевич

Рождение ребёнка
26.06.1866

Сын: Кулемин Сергей Евфимович

Отец ребёнка: Кулемин Евфим Исаевич

Сарапки, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
15.12.1867

Сын: Кулемин Стефан Евфимович

Отец ребёнка: Кулемин Евфим Исаевич

Сарапки, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
29.12.1868

Дочь: Кулемина Домника Евфимовна

Отец ребёнка: Кулемин Евфим Исаевич

Сарапки, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
11.11.1870

Сын: Кулемин Платон Евфимович

Отец ребёнка: Кулемин Евфим Исаевич

Сарапки, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
30.05.1871
Сарапки, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
от водянки в 30 лет

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