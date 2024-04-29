Кулемина (Тарасова) Евдокия Евфимовна
Место рождения
Дата рожденияС 1838 по 1841
Дата смерти30.05.1871
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1838 по 1841
Отец: Тарасов Ефим Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
22.05.1859
мужу 21, жене 22
Рождение ребёнка
26.10.1861
Отец ребёнка: Кулемин Евфим Исаевич
Рождение ребёнка
20.09.1864
Отец ребёнка: Кулемин Евфим Исаевич
Рождение ребёнка
26.06.1866
Отец ребёнка: Кулемин Евфим Исаевич
Рождение ребёнка
15.12.1867
Отец ребёнка: Кулемин Евфим Исаевич
Рождение ребёнка
29.12.1868
Дочь: Кулемина Домника Евфимовна
Отец ребёнка: Кулемин Евфим Исаевич
Рождение ребёнка
11.11.1870
Отец ребёнка: Кулемин Евфим Исаевич
Смерть
30.05.1871
от водянки в 30 лет