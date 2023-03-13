Мокина (Лук...) Анна Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМокина (Лук...) Анна Михайлова

Мокина (Лук...) Анна Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1888 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.10.1907

Муж: Мокинъ Сергей

Рождение ребёнка
20.02.1911

Сын: Мокинъ Тимофей

Отец ребёнка: Мокинъ Сергей

село Михайловское
Рождение ребёнка
15.07.1912

Сын: Мокинъ Иванъ

Отец ребёнка: Мокинъ Сергей

село Михайловское
Рождение ребёнка
06.05.1914

Дочь: Гликерия

Отец ребёнка: Мокинъ Сергей

село Михайловское
Рождение ребёнка
14.11.1915

Сын: Мокинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Мокинъ Сергей

село Михайловское
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