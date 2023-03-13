Мокина (Лук...) Анна Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.10.1907
Муж: Мокинъ Сергей
Рождение ребёнка
20.02.1911
Сын: Мокинъ Тимофей
Отец ребёнка: Мокинъ Сергей
село Михайловское
Рождение ребёнка
15.07.1912
Сын: Мокинъ Иванъ
Отец ребёнка: Мокинъ Сергей
село Михайловское
Рождение ребёнка
06.05.1914
Дочь: Гликерия
Отец ребёнка: Мокинъ Сергей
село Михайловское
Рождение ребёнка
14.11.1915
Сын: Мокинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Мокинъ Сергей
село Михайловское