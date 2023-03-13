Мокинъ Сергей
Место рожденияАлександровка
Дата рождения21.09.1888
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1888
Отец: Мокинъ Никита
Мать: Мокина Акулина
Александровка
Бракосочетание
29.10.1907
Жена: Мокина Анна Михайлова
Рождение ребёнка
20.02.1911
Сын: Мокинъ Тимофей
Мать ребёнка: Мокина Анна Михайлова
село Михайловское
Рождение ребёнка
15.07.1912
Сын: Мокинъ Иванъ
Мать ребёнка: Мокина Анна Михайлова
село Михайловское
Рождение ребёнка
06.05.1914
Дочь: Гликерия
Мать ребёнка: Мокина Анна Михайлова
село Михайловское
Рождение ребёнка
14.11.1915
Сын: Мокинъ Михаилъ
Мать ребёнка: Мокина Анна Михайлова
село Михайловское