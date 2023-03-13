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Мокинъ Сергей

Место рождения

Александровка

Дата рождения

21.09.1888

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1888

Отец: Мокинъ Никита

Мать: Мокина Акулина

Александровка
Бракосочетание
29.10.1907

Жена: Мокина Анна Михайлова

Рождение ребёнка
20.02.1911

Сын: Мокинъ Тимофей

Мать ребёнка: Мокина Анна Михайлова

село Михайловское
Рождение ребёнка
15.07.1912

Сын: Мокинъ Иванъ

Мать ребёнка: Мокина Анна Михайлова

село Михайловское
Рождение ребёнка
06.05.1914

Дочь: Гликерия

Мать ребёнка: Мокина Анна Михайлова

село Михайловское
Рождение ребёнка
14.11.1915

Сын: Мокинъ Михаилъ

Мать ребёнка: Мокина Анна Михайлова

село Михайловское