Нестерова Агриппина Китаева
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Китаев Александр Николаевич
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1908
Рождение ребёнка
24.06.1910
Сын: Нестеров Вов Самсон Михайлович
Отец ребёнка: Нестеров Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
16.04.1912
Дочь: Александра Нестерова
Отец ребёнка: Нестеров Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
31.05.1914
Сын: Нестеров Федор Михайлович
Отец ребёнка: Нестеров Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
07.10.1916
Отец ребёнка: Нестеров Михаил Васильевич
Смерть
Неизвестно