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Нестерова Агриппина Китаева

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Место рождения

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Китаев Александр Николаевич

Мать: не указана

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
21.01.1908

Муж: Нестеров Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
24.06.1910

Сын: Нестеров Вов Самсон Михайлович

Отец ребёнка: Нестеров Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
16.04.1912

Дочь: Александра Нестерова

Отец ребёнка: Нестеров Михаил Васильевич

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
31.05.1914

Сын: Нестеров Федор Михайлович

Отец ребёнка: Нестеров Михаил Васильевич

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.10.1916

Сын: Нестеров Яков Михайлович

Отец ребёнка: Нестеров Михаил Васильевич

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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