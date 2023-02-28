Нестеров Михаил Васильевич
Место рождения
Дата рождения06.01.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1886
Бракосочетание
21.01.1908
Рождение ребёнка
24.06.1910
Сын: Нестеров Вов Самсон Михайлович
Мать ребёнка: Нестерова Агриппина Китаева
Рождение ребёнка
16.04.1912
Дочь: Александра Нестерова
Мать ребёнка: Нестерова Агриппина Китаева
Рождение ребёнка
31.05.1914
Сын: Нестеров Федор Михайлович
Мать ребёнка: Нестерова Агриппина Китаева
Рождение ребёнка
07.10.1916
Мать ребёнка: Нестерова Агриппина Китаева
Смерть
Неизвестно