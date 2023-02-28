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Нестеров Михаил Васильевич

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Место рождения

Русские Зимницы

Дата рождения

06.01.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1886

Отец: Нестеров Василий Егорович

Мать: Нестерова Анисья Штырлова

Бракосочетание
21.01.1908

Жена: Нестерова Агриппина Китаева

Рождение ребёнка
24.06.1910

Сын: Нестеров Вов Самсон Михайлович

Мать ребёнка: Нестерова Агриппина Китаева

Рождение ребёнка
16.04.1912

Дочь: Александра Нестерова

Мать ребёнка: Нестерова Агриппина Китаева

Рождение ребёнка
31.05.1914

Сын: Нестеров Федор Михайлович

Мать ребёнка: Нестерова Агриппина Китаева

Рождение ребёнка
07.10.1916

Сын: Нестеров Яков Михайлович

Мать ребёнка: Нестерова Агриппина Китаева

Смерть
Неизвестно
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