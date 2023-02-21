Мальгина Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальгина Анна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Мальгина Александра Петровна

Отец ребёнка: Мальгин Петр Семенович

Рождение ребёнка
1816

Сын: Мальгин Павел Петрович

Отец ребёнка: Мальгин Петр Семенович

Рождение ребёнка
1818

Сын: Мальгин Георгий Петрович

Отец ребёнка: Мальгин Петр Семенович

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Мальгина Олимпиада Петровна

Отец ребёнка: Мальгин Петр Семенович

Рождение ребёнка
1825

Сын: Мальгин Василий Петрович

Отец ребёнка: Мальгин Петр Семенович

Рождение ребёнка
1828

Сын: Мальгин Агафья Петрович

Отец ребёнка: Мальгин Петр Семенович

Место жительства
Неизвестно
Клюкинская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мальгин Петр Семенович

Смерть
Неизвестно
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