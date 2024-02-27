Курлюк Вера Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1949
Дата смерти2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949
Отец: Курлюк Трофим Федорович
Рождение ребёнка
30.12.1965
Дочь: Рубан Ирина Александровна
Отец ребёнка: Ковалевич Сергей Петрович
Рождение ребёнка
1967
Сын: Курлюк Александр Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковалевич Светлана Сергеевна
Отец ребёнка: Ковалевич Сергей Петрович
Смерть
2021