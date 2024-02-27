Курлюк Вера Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курлюк Вера Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1949

Дата смерти

2021

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949

Отец: Курлюк Трофим Федорович

Мать: Себедаш Пелагея Сидоровна

Рождение ребёнка
30.12.1965

Дочь: Рубан Ирина Александровна

Отец ребёнка: Ковалевич Сергей Петрович

Рождение ребёнка
1967

Сын: Курлюк Александр Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковалевич Светлана Сергеевна

Отец ребёнка: Ковалевич Сергей Петрович

Смерть
2021
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