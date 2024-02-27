Ковалевич Сергей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1949
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.12.1965
Дочь: Рубан Ирина Александровна
Мать ребёнка: Курлюк Вера Трофимовна
Рождение ребёнка
03.06.?
Дочь: Ковалевич Светлана Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковалевич Светлана Сергеевна
Мать ребёнка: Курлюк Вера Трофимовна
Смерть
Неизвестно