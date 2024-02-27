Ковалевич Сергей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалевич Сергей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1949

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.12.1965

Дочь: Рубан Ирина Александровна

Мать ребёнка: Курлюк Вера Трофимовна

Рождение ребёнка
03.06.?

Дочь: Ковалевич Светлана Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковалевич Светлана Сергеевна

Мать ребёнка: Курлюк Вера Трофимовна

Смерть
Неизвестно
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