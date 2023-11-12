Гурулев Иван Руфонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурулев Иван Руфонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Гурулев Руфан Тимофеевич

Мать: не указана

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