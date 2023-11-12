Гурулев Руфан Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гурулев Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1899
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гурулев Алексей Руфонович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно