Князев Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Князева Маргарита Ивановна
Мать ребёнка: Князева Александра Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
18.04.1937
Дочь: Бритвина (Князева) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Князева Александра Андреевна
Смерть
Неизвестно