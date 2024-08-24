Князев Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Князев Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Князев Иван ?Иванович?

Мать: Князева Поля ?Пелагея? ?Егоровна?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Князева Маргарита Ивановна

Мать ребёнка: Князева Александра Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Князева Александра Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
18.04.1937

Дочь: Бритвина (Князева) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Князева Александра Андреевна

Смерть
Неизвестно

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