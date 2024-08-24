Князева Александра Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Князева Маргарита Ивановна
Отец ребёнка: Князев Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Князев Иван Иванович
Рождение ребёнка
18.04.1937
Дочь: Бритвина (Князева) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Князев Иван Иванович
Смерть
Неизвестно