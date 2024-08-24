Князева Александра Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Князева Александра Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Князева Маргарита Ивановна

Отец ребёнка: Князев Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Князев Иван Иванович

Рождение ребёнка
18.04.1937

Дочь: Бритвина (Князева) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Князев Иван Иванович

Смерть
Неизвестно

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