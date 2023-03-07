Евдокия Михайлова
Место рождения
Дата рожденияДо 1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
18.10.1794
Муж: Пётр (Иванов)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
07.06.1797
Дочь: Акилина Петрова
Отец ребёнка: Пётр (Иванов)
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Матрона Петрова
Отец ребёнка: Пётр (Иванов)
Рождение ребёнка
15.08.1800
Сын: Емельян Петров
Отец ребёнка: Пётр (Иванов)
Рождение ребёнка
14.08.1806
Сын: Демид Петров
Отец ребёнка: Пётр (Иванов)
Рождение ребёнка
30.03.1808
Сын: Никита Петров
Отец ребёнка: Пётр (Иванов)
Рождение ребёнка
28.05.1809
Сын: Леонтий Петров
Отец ребёнка: Пётр (Иванов)
Рождение ребёнка
1815
Сын: Павел Петров
Отец ребёнка: Пётр (Иванов)
Смерть
Неизвестно