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Евдокия Михайлова

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Место рождения

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

До 1776 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1776

Отец: ?

Мать: ?

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
18.10.1794

Муж: Пётр (Иванов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
07.06.1797

Дочь: Акилина Петрова

Отец ребёнка: Пётр (Иванов)

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Матрона Петрова

Отец ребёнка: Пётр (Иванов)

Рождение ребёнка
15.08.1800

Сын: Емельян Петров

Отец ребёнка: Пётр (Иванов)

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.08.1806

Сын: Демид Петров

Отец ребёнка: Пётр (Иванов)

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.03.1808

Сын: Никита Петров

Отец ребёнка: Пётр (Иванов)

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.05.1809

Сын: Леонтий Петров

Отец ребёнка: Пётр (Иванов)

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1815

Сын: Павел Петров

Отец ребёнка: Пётр (Иванов)

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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