Фаридя
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахметжанов Каюм
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зейтюнэ
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ахметжанова) Зухра
Отец ребёнка: Ахметжан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ахметжан
Рождение ребёнка
26.07.1924
Отец ребёнка: Ахметжан
Смерть
Неизвестно