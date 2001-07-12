Ахметжанов Феткрахман
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1924
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ахметжанова (Саяшкина) Мария
Военная награда
Неизвестно
Ахметжанов Феткрахман Дата рождения __.__.1924 Место рождения Горьковская обл., Краснооктябрьский р-н, д. Антяровка Наименование награды Орден Отечественной войны II степени Архив ЦАМО Картотека Юбилейная картотека награждений Расположение документа шкаф 2, ящик 16 Номер документа 74 Дата документа 06.04.1985
Рождение ребёнка
02.05.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ахметжанова (Саяшкина) Мария
Смерть
12.07.2001
Похороны
Неизвестно