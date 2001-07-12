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Ахметжанов Феткрахман

Место рождения

д.Антяровка Краснооктябрьского района Горьковской

Дата рождения

26.07.1924

Дата смерти

12.07.2001

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1924

Отец: Ахметжан

Мать: Фаридя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ахметжанова (Саяшкина) Мария

Военная награда
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.05.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ахметжанова (Саяшкина) Мария

Смерть
12.07.2001
Похороны
Неизвестно

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