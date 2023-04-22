Адами Василий Аггеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Отец: Адами Аггей
Мать: не указана
Бракосочетание
31.08.1853 ст.
Жена: Адами Акилина Николаевна
Рождение ребёнка
06.03.1856 ст.
Мать ребёнка: Адами Акилина Николаевна
Рождение ребёнка
17.03.1860 ст.
Мать ребёнка: Адами Акилина Николаевна
Рождение ребёнка
1863
Сын: Адами Александр Васильевич
Мать ребёнка: Адами Акилина Николаевна
Смерть
Неизвестно