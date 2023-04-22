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Адами Василий Аггеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: Адами Аггей

Мать: не указана

Бракосочетание
31.08.1853 ст.

Жена: Адами Акилина Николаевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
06.03.1856 ст.

Сын: Адами Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Адами Акилина Николаевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
17.03.1860 ст.

Сын: Адами Павел Васильевич

Мать ребёнка: Адами Акилина Николаевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1863

Сын: Адами Александр Васильевич

Мать ребёнка: Адами Акилина Николаевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
Неизвестно
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