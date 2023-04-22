Адами (Сахарова) Акилина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831
Отец: Сахаров Николай
Мать: не указана
Бракосочетание
31.08.1853 ст.
Рождение ребёнка
06.03.1856 ст.
Отец ребёнка: Адами Василий Аггеевич
Рождение ребёнка
17.03.1860 ст.
Отец ребёнка: Адами Василий Аггеевич
Рождение ребёнка
1863
Сын: Адами Александр Васильевич
Отец ребёнка: Адами Василий Аггеевич
Смерть
Неизвестно