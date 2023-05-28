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Иванов Артемий Ефремович

Место рождения

Пиртигуба, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Иванов Ефрем Евсеевич

Мать: Иванова Евдокия

Пиртигуба, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Марья Андреевна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Иванов Степан Артемьевич

Мать ребёнка: Иванова Марья Андреевна

Пиртигуба, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Иванова Варвара Артемьевна

Мать ребёнка: Иванова Марья Андреевна

Пиртигуба, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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