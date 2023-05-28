Иванов Артемий Ефремович
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Иванов Ефрем Евсеевич
Мать: Иванова Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова Марья Андреевна
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Иванова Марья Андреевна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Иванова Варвара Артемьевна
Мать ребёнка: Иванова Марья Андреевна
Смерть
Неизвестно