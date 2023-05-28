Иванова Марья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Марья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1818 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Артемий Ефремович

Рождение ребёнка
1847

Сын: Иванов Степан Артемьевич

Отец ребёнка: Иванов Артемий Ефремович

Пиртигуба, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Иванова Варвара Артемьевна

Отец ребёнка: Иванов Артемий Ефремович

Пиртигуба, Кемский уезд, Архангельская губерния
Упоминание
30.07.1850
Пиртигуба, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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