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Сивенко Олег Леонидович

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Место рождения

Норильск, город Норильск, Красноярский край

Дата рождения

24.03.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1968

Отец: Сивенко Леонид Николаевич

Мать: Сивенко Валентина Васильевна

Норильск, город Норильск, Красноярский край
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