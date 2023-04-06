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Сивенко Олег Леонидович
Сивенко Олег Леонидович
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Место рождения
Норильск
, город Норильск, Красноярский край
Дата рождения
24.03.1968
Пол
Мужской
Отец
Сивенко Леонид Николаевич
1939 г.р.
Мать
Сивенко (Воробьева) Валентина Васильевна
1940 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1968
Отец:
Сивенко Леонид Николаевич
Мать:
Сивенко Валентина Васильевна
Норильск
, город Норильск, Красноярский край
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