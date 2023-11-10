Сивенко (Товкай) Оксана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сивенко (Товкай) Оксана

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Место рождения

Стайки, Київська область

Дата рождения

14.12.1987

Пол

Женский

Отец

1961 г.р.

Мать

1964 г.р.

Муж

1968 г.р.

Дети

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Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1987

Отец: Товкай Владимир

Мать: Товкай Валентина

Стайки, Київська область
Бракосочетание
27.02.2009

Муж: Сивенко Олег

Обухов, Украина
Супруг(-а): Олег Сивенко
Рождение ребёнка
19.06.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сивенко Олег

Киев
Рождение ребёнка
19.04.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сивенко Олег

Киев
Рождение ребёнка
28.06.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сивенко Олег

Белгород
Место жительства
Неизвестно
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