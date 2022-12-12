Альбов Евлампий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Альбов Евлампий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.05.1842

Дочь: Знаменская Мария Евлампиевна

Мать ребёнка: Альбова Татьяна Алексеевна

Незнаново, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агния Евлампиевна

Мать ребёнка: Альбова Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Альбов Александр Евлампиевич

Мать ребёнка: Альбова Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Доброва Екатерина Евлампиевна

Мать ребёнка: Альбова Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Суслова Анна Евлампиевна

Мать ребёнка: Альбова Татьяна Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Альбова Татьяна Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
пономарь
Место жительства
Неизвестно
Незнаново, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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