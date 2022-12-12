Альбов Евлампий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.05.1842
Дочь: Знаменская Мария Евлампиевна
Мать ребёнка: Альбова Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агния Евлампиевна
Мать ребёнка: Альбова Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Альбов Александр Евлампиевич
Мать ребёнка: Альбова Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Доброва Екатерина Евлампиевна
Мать ребёнка: Альбова Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Суслова Анна Евлампиевна
Мать ребёнка: Альбова Татьяна Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
пономарь
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно