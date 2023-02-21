Альбова Татьяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Альбова Татьяна Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.05.1842

Дочь: Знаменская Мария Евлампиевна

Отец ребёнка: Альбов Евлампий Михайлович

Незнаново, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агния Евлампиевна

Отец ребёнка: Альбов Евлампий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Альбов Александр Евлампиевич

Отец ребёнка: Альбов Евлампий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Доброва Екатерина Евлампиевна

Отец ребёнка: Альбов Евлампий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Суслова Анна Евлампиевна

Отец ребёнка: Альбов Евлампий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Альбов Евлампий Михайлович

Смерть
Неизвестно
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