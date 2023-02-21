Альбова Татьяна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.05.1842
Дочь: Знаменская Мария Евлампиевна
Отец ребёнка: Альбов Евлампий Михайлович
Незнаново, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агния Евлампиевна
Отец ребёнка: Альбов Евлампий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Альбов Александр Евлампиевич
Отец ребёнка: Альбов Евлампий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Доброва Екатерина Евлампиевна
Отец ребёнка: Альбов Евлампий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Суслова Анна Евлампиевна
Отец ребёнка: Альбов Евлампий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно