Дмитрова (-) Марья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитрова (-) Марья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1809 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.07.1865

Дочь: Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Дмитров Павел Петров

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитров Павел Петров

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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