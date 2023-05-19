Дмитрова (-) Марья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.07.1865
Дочь: Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Дмитров Павел Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитров Павел Петров
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно